مصيلحي يعتمد الجهاز المعاون لحسام حسن في الاتحاد

اعتمد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفني الجديد للفريق، والذي سيقود الفريق في مباراة المقاولون في كأس مصر.

وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو التالي :

حسام حسن مديرا فنيا، إبراهيم حسن مديرا للكرة، طارق سليمان مدربا عاما، حسن مصطفي مدربا، عماد المندوة لحراس المرمي، وليد بدر مديرا اداريا، سمير محجوب وأحمد متولي اداريان، محمد عنان طبيبا، محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل، اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين مدلكين.

وقرر مسئولو الاتحاد تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق السابق كرئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.