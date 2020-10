رقم قياسي جديد لكالفيرت لوين وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

أدرك دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم ايفرتون التعادل لصالح فريقه بهدف في شباك ليفربول، لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي المرسيسايد، اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن لوين هو أول لاعب بالدوري الإنجليزي يسجل في أول 5 مباريات بالدوري منذ عام 1938.

ورفع لوين رصيده من الأهداف لـ7 أهداف، ليتصدر هدافي البريميرليج للموسم الحالي 2020/2021، وبفارق هدف وحيد عن نجم ليفربول محمد صلاح الذي لديه 6 أهداف في رصيده بعد هدفه في الديربي اليوم، ليشتعل الصراع على الحذاء الذهبي هذا الموسم مبكرًا.

5 - Dominic Calvert-Lewin is the first player to score in each of @Everton's first five league games of a season since Tommy Lawton in 1938-39. Leap. #EVELIV