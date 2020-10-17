 رقم قياسي جديد لكالفيرت لوين وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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رقم قياسي جديد لكالفيرت لوين وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 3:33 م

أدرك دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم ايفرتون التعادل لصالح فريقه بهدف في شباك ليفربول، لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي المرسيسايد، اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن لوين هو أول لاعب بالدوري الإنجليزي يسجل في أول 5 مباريات بالدوري منذ عام 1938.

ورفع لوين رصيده من الأهداف لـ7 أهداف، ليتصدر هدافي البريميرليج للموسم الحالي 2020/2021، وبفارق هدف وحيد عن نجم ليفربول محمد صلاح الذي لديه 6 أهداف في رصيده بعد هدفه في الديربي اليوم، ليشتعل الصراع على الحذاء الذهبي هذا الموسم مبكرًا.


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