كوريا الجنوبية تسجل 1420 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 342 ألفا و 396 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2660.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من39ر40 مليون شخص، أو نحو 7ر78 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 17ر33 مليون شخص، أو 6ر64 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.