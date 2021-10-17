ماني: لم أتفاجأ بهدف صلاح أمام واتفورد

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول أنه لم يتفاجأ من هدف زميله في الفريق محمد صلاح بشباك واتفورد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفًا رائعًا بعدما راوغ ثلاثة من لاعبي واتفورد قبل أن يسدد كرة مقوسة في الشباك، بعدما سجل هدفًا مشابهًا لذلك أمام مانشستر سيتي في الجولة السابعة من البريميرليج.

وقال ماني في تصريحات رسمية: "أرى أنه أفضل من هدفه في السيتي! ولكنه لم يكن مفاجئًا لنا لأننا نعلم الجودة التي يتمتع بها؛ إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وبرهن على ذلك مرةً أخرى أمام واتفورد".

وأضاف: "فيرمينيو أيضًا أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وأنا سعيد للغاية من أجلهما. بوبي سجل هاتريك بعد فترة صعبة عانى خلالها من الإصابات؛ آمل أن تبتعد عنه الإصابات وأن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم".

وعن رأيه في أداء ليفربول في المباراة أمام فريق المدرب كلاوديو رانييري، قال اللاعب السنغالي: "لعبنا مباراة جيدة للغاية. بدايتنا كانت سريعة جدًا وخلقنا عدة فرص للتهديف. سجلنا خمسة أهداف جميلة وحققنا فوزًا مستحقًا".