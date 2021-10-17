لوفتهانزا للشحن تعلن تكهين الطائرة ثلاثية المحركات إم دي-11

أعلنت شركة لوفتهانزا كارجو الألمانية للشحن الجوي اليوم الأحد تكهين طائرتها ثلاثية المحركات إم دي-11 بعد 23 عاما قضتها في الخدمة.



وهبطت طائرة من هذا النوع لآخر مرة في مطار فرانكفورت اليوم، وكانت قادمة من مطار جون كنيدي في نيويورك.



ومن المنتظر أن تبيع لوفتهانزا الطائرة ذات السعة الكبيرة إلى شركة أمريكية.



من جانبها، قالت رئيسة لوفتهانزا-كارجو، دوروتيا فون بوكسبرج:" نعرف أن هذه الطائرة الخاصة لديها عدد كبير لا يمكن تصديقه من المعجبين سواء بين كل أطقم عاملينا أو بين عشاق النقل الجوي على مستوى العالم".



وأضافت أن العامل الحاسم لاستخدام هذا الطائرة آواخر التسيعينيات كان كفاءة استخدام الوقود وتابعت أنه لنفس هذا السبب قررت الشركة الاعتماد على الطائرة ثنائية المحركات بوينج 777 التي تملك الشركة منها عشر قطع في أسطولها، مقابل 19 قطعة من الطائرة ثلاثية المحركات إم دي-11.