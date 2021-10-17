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كشفت ديانا يوناه المسئولة الإعلامية في نادي توسكر الكيني، عن مشاجرة حدثت بين حازم امام، قائد الفريق، والجهاز الفني واللاعبين في غرفة خلع الملابس.

وقالت يوناه في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «المشاجرة التي حدثت في غرفة ملابس نادي الزمالك بعد المباراة كانت بين حازم إمام والبعض من الفريق».

وأضافت: «تكسير غرفة الملابس بعد فوز الزمالك أمر غريب للغاية».

وأكملت: «الفريق الكيني سيقدم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الافريقي خلال الأيام المقبلة».

وأتم: «طريقة مغادرة اللاعبين غرفة الملابس غير مقبولة، ولن يقبل بها أي نادي على الإطلاق».