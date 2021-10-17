حبس فراش تحرش بتلميذة في مدرسة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس فراش مدرسة، تابعة لإدارة العجمي التعليمية، 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الإبتدائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه، وسؤال المجني عليها عن ملابساتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من إدارة العجمي التعليمية، بضبط فراش، حال محاولته التحرش بتلميذة داخل مدرسة "زيد بن حارثة"، بعد انتهاء الفترة المسائية من اليوم الدراسي، وتنبه مدير المدرسة وعدد من عمال الصيانه، لأمره، وأنقذ الطفلة منه وقام باحتجازه داخل إحدى حجرات المدرسة، وذلك عقب استغاثة وصراخ التلميذة.

وبإبلاغ الشرطة، انتقلت قوة من قسم شرطة الدخيلة إلى مكان البلاغ، بالتزامن مع حضوى أسرة الطفلة، وبالمعاينة والفحص، تبين قيام "ع" فراش بالمدرسة، باستدراج التلميذة من أمام البوابة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدى انتظارها شقيقتها الأخرى، القادمة من مدرسة "بنت الشاطئ" المجاورة.

تم اقتياده المتهم إلى قسم شرطة الدخيلة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.