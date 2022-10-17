 سهير جودة عن ازمة شيرين: هناك شياطين ترتدي أقنعة وراء كل ما يحدث لها - بوابة الشروق
الإثنين 17 أكتوبر 2022 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

سهير جودة عن ازمة شيرين: هناك شياطين ترتدي أقنعة وراء كل ما يحدث لها


نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:49 م
علقت الإعلامية سهير جودة، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، قائلة: «هناك أشخاص ترتدي أقنعة وهم شياطين تمشي على الارض ودول في منهم موجودين جنب شيرين، واعتقد هما دول اللي وصلوا الموضوع للصحافة والمواقع».

وأضافت جودة في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «كل الناس اللي جنب شيرين، أو اللي بتدعي أنها بتحب شيرين تتنحى جانبا، وإن شاء الله هي بنفسها وبقوة إرادتها وبحب الناس ليها، وبهدفها المتمثل في بناتها اللي لازم نراعي مشاعرهن في أي كلمة بتتقال الفترة دي ونراعي سمعة شيرين وبناتها، كلنا مش معصومين من الخطأ».

وأشارت سهير إلى أن هناك موقف نفسي توقف أمامه الجمهور في أزمة شيرين الأخيرة، وهو ما أحقية طلب المريض النفسي للعلاج بنفسه أو قيام أهله بفرض العلاج عليه، مشيرة: « الموقف دلوقتي حول شيرين بقصد أو بدون قصد أو بحب أو بكره الجميع يهدمونها».



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك