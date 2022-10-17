سهير جودة عن ازمة شيرين: هناك شياطين ترتدي أقنعة وراء كل ما يحدث لها

علقت الإعلامية سهير جودة، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، قائلة: «هناك أشخاص ترتدي أقنعة وهم شياطين تمشي على الارض ودول في منهم موجودين جنب شيرين، واعتقد هما دول اللي وصلوا الموضوع للصحافة والمواقع».



وأضافت جودة في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «كل الناس اللي جنب شيرين، أو اللي بتدعي أنها بتحب شيرين تتنحى جانبا، وإن شاء الله هي بنفسها وبقوة إرادتها وبحب الناس ليها، وبهدفها المتمثل في بناتها اللي لازم نراعي مشاعرهن في أي كلمة بتتقال الفترة دي ونراعي سمعة شيرين وبناتها، كلنا مش معصومين من الخطأ».



وأشارت سهير إلى أن هناك موقف نفسي توقف أمامه الجمهور في أزمة شيرين الأخيرة، وهو ما أحقية طلب المريض النفسي للعلاج بنفسه أو قيام أهله بفرض العلاج عليه، مشيرة: « الموقف دلوقتي حول شيرين بقصد أو بدون قصد أو بحب أو بكره الجميع يهدمونها».





