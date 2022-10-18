ألمانيا تدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران لتوريدها طائرات مسيرة لروسيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب واقعة توريدات طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الاثنين إنها صرحت اليوم في المجلس الأوروبي بقولها:" من وجهة نظري فإنه يجب فرض حزمة عقوبات أخرى على نظام الحكم الإيراني وذلك بالنظر إلى توريد مسيرات من إيران إلى روسيا".

وأضافت بيربوك أن فرض حزمة عقوبات جديدة يتطلب توافر الوضوح بشأن مصدر الطائرات المسيرة التي يجري استخدامها من جانب روسيا " حيث يجب أن يكون كل شيء سليما من الناحية القانونية بالطبع".

كانت روسيا شنت هجمات على أوكرانيا اليوم مجددا استخدمت خلالها إلى جانب الصواريخ، مسيرات قتالية على نحو مكثف.

وتتهم الولايات المتحدة وأوكرانيا إيران بتوريد مثل هذه المسيرات إلى روسيا، وفي المقابل تنفي إيران توريد هذه الطائرات إلى روسيا.

وأوضحت بيربوك أن مصدر هذه الطائرات واضح بالنسبة لها وقالت إن " من الواضح جدا جدا من أين جاءت مسيرات كاميكازي التي تم إسقاطها هناك والتي تم تدميرها في كييف أيضا".

كان الاتحاد الأوروبي فرض اليوم عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وأكثر من 12 شخصا وهيئة كرد فعل على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني/22 عاما/ وقمع الاحتجاجات التي أعقبت هذه الواقعة.

وكانت بيربوك أعلنت عن الإعداد لفرض المزيد من التدابير العقابية من الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

ورأت بيربوك في حديثها للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني أن العقوبات لا يمكنها أن تثني "الأنظمة الاستبدادية" عن فعلها " لكنها توضح أن العالم لا يشيح بنظره بعيدا، وإذا فعلنا ذلك معا كمجتمع دولي، فإن ذلك سيكون له تأثيرات".