ملك الأردن: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عليها

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أدان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقال العاهل الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها".

ومن المقرر أن يستقبل الملك عبدالله الثاني، يستقبل غدا الأربعاء، قمة رباعية تضم الرؤساء عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والأمريكي جو بايدن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني انسحابه من القمة، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.