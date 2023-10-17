 ملك الأردن: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عليها - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ملك الأردن: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عليها


نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:07 م

أدان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقال العاهل الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها".

ومن المقرر أن يستقبل الملك عبدالله الثاني، يستقبل غدا الأربعاء، قمة رباعية تضم الرؤساء عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والأمريكي جو بايدن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني انسحابه من القمة، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك