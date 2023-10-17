المستشار الألماني يتوجه إلى إسرائيل اليوم لإبداء التضامن

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء لإبداء التضامن في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة.



وقال شولتس خلال زيارة للعاصمة الألبانية تيرانا أمس الاثنين: "من المهم بالنسبة لي أن أعرب عن تضامني مع إسرائيل أيضا بطريقة عملية للغاية خلال زيارتي"، مضيفا أن هذا مهم لإسرائيل وشعبها.



وشولتس أول رئيس حكومة يسافر إلى إسرائيل بعد الهجوم الذي وقع قبل 10 أيام. ومن المتوقع أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أن يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال شولتس إنه يعتزم مناقشة الوضع في منطقة الحرب وكيفية منع المزيد من التصعيد، وأضاف: "هذا يفترض بالمناسبة إجراء محادثات جيدة أيضا مع العديد من الدول الأخرى في المنطقة. الأمر ببساطة يتعلق بإجراء محادثات مستمرة مع الجميع وتطوير منظور يمنع مثل هذا التصعيد".



ومن المتوقع أن تركز المحادثات على إطلاق سراح ما يقرب من مئتي رهينة تحتجزهم حماس، من بينهم العديد من الألمان، وعلى محاولات منع اندلاع حريق إقليمي.



ومن المتوقع أيضا أن يعرض شولتس الدعم في شكل مساعدات عسكرية لإسرائيل ومساعدات إنسانية لشعب غزة.



وقال شولتس: "كان هجوم حماس عملا إرهابيا غير مسؤول، وكانت له عواقب وخيمة، وأدى إلى مقتل عدد هائل من الأشخاص وأذل عددا هائلا، وبالتالي فإن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها".



ومن المقرر أن يلتقي شولتس أولا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين صباح اليوم الثلاثاء. وأجرى شولتس خلال الأيام الأخيرة محادثات حول الأزمة المتصاعدة مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في برلين وعبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.