دفعة ثلاثية لـ إشبيلية قبل موقعة ريال مدريد

استعاد مدرب إشبيلية الإسباني، الأوروجوائي دييجو ألونسو، 3 من اللاعبين التسعة الذين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، ولا يزال ينتظر عودة الستة الآخرين للإعداد لمباراته الأولى كمدير فني للفريق الأندلسي، يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد.

وكان العائدون الثلاثة هم "الحارس النرويجي أوريان نيلاند والظهير الإسباني خيسوس نافاس"، اللذين شاركا في مواجهة بلديهما في أوسلو، والتي انتهت بفوز "لا روخا" بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وكذلك السويسري جبريل سو، الذي تعادل فريقه أمام بيلاروسيا (3-3).

بذلك، يتبقى كل من خوانلو سانشيز (منتخب إسبانيا تحت 21 عاما)، والمدافع الصربي نيمانيا جوديلي والأرجنتينيان ماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس والجناح البلجيكي دودي لوكيباكيو والمهاجم المغربي يوسف النصيري.

وسيكون الاختبار الأول لألونسو مع الفريق الأندلسي يوم السبت المقبل أمام متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد، على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان).