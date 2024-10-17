 هيومن رايتس ووتش تطالب إسرائيل بوقف حملتها التدميرية ضد وكالة أونروا - بوابة الشروق
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هيومن رايتس ووتش تطالب إسرائيل بوقف حملتها التدميرية ضد وكالة أونروا

وكالات
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 11:58 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 11:58 ص

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بوقف حملتها التدميرية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، إن «على إسرائيل سحب التشريع المقترح في الكنيست الذي يهدف إلى منع أهم وكالة إغاثة أممية للاجئين الفلسطينيين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضافت أن «التشريع المقترح سيقوض قدرة أونروا الإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسيهدد المساعدات المقدمة لغزة»، مشيرة إلى استشهاد 226 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وبحسب وكالة «وفا»، شددت المنظمة الدولية، على أنه «ينبغي على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها في غزة، حيث يواجه السكان المجاعة بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كسلاح حرب».

ونوهت أن «استخدام سلاح التجويع جريمة حرب ينبغي للحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بسحب مشروع قانونها».


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