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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا إلى 153 قتيلا

لاجوس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 2:04 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 2:04 م

قالت الشرطة النيجيرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين بشمال نيجيريا ارتفعت إلى 153 قتيلا.
وقال المتحدث باسم الشرطة لاوان شييو آدم، إن نحو 100 شخص بينهم أطفال، أصيبوا في الانفجار الذي وقع في بلدة ماجيا أمس الأربعاء، وبعضهم حالتهم خطيرة.
وكان سائق الناقلة، قد فقد السيطرة عليها خلال الليل في ماجيا، شمال ولاية جيجاوا.
وعلى الرغم من التحذيرات، احتشد عدد كبير من الأشخاص في موقع الحادث، حيث حاولوا جمع البنزين المسكوب من الناقلة.
وفي وقت سابق، قال آدم، إن عدد الضحايا الكبير وقع بسبب انفجار الناقلة بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث.

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