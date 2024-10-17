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غارة تستهدف محيط مدينة صور جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء

وكالات
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:12 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن غارة استهدفت محيط مدينة صور جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.

ونشرت قناة «LBC اللبنانية» صورة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، قالت إنها لاستهداف إسرائيلي على منطقة الحوش في قضاء صور.

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مدينة صور جنوب لبنان، وتحديدًا المتواجدين في منطقة الحوش، بإخلاء منازلهم.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، خريطة توضح موقع المبنى المطلوب إخلاءه.

وزعم أن «قاطني المنطقة متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني، سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

 

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