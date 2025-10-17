محافظ المنوفية: لن نسمح بأي تجاوز في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وخارجها، وذلك عقب إعلان تحريك أسعار المواد البترولية.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والأستاذ خالد النمر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عدلي، مدير إدارة المرور، والمقدم هيثم النطاط، مدير مباحث المرور، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع إلزامهم بوضع التسعيرة بشكل واضح على زجاج المركبات.

وشدد المحافظ على وضع لافتات وبنرات داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة المعتمدة، ومنع أي استغلال أو تحميل زائد للركاب، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه لن يسمح بأي تهاون أو تجاوز في تطبيق التعريفة الجديدة، موجهاً بتوقيع غرامات فورية وعقوبات صارمة بحق المخالفين، وتشكيل لجان ميدانية مفاجئة لمتابعة الالتزام بالتعليمات في جميع المواقف بالمحافظة.

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت اليوم تعديل أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.5 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات