 الرئيس الإيراني: الاحتجاج حق من حقوق الشعب لكنه يجب ألا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد - بوابة الشروق
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الرئيس الإيراني: الاحتجاج حق من حقوق الشعب لكنه يجب ألا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:27 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:27 م

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الاحتجاج حق من حقوق الشعب الإيراني، لكن يجب الفصل بين الاحتجاجات وأعمال الشغب.
وأضاف "روحاني"، اليوم الأحد، أنه يجب ألا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد، وفقًا لما أوردته موقع "روسيا اليوم".
واستطرد أنه قد أصدر أوامره إلى الجهات المعنية لدفع المساعدات المالية للمتضررين من رفع أسعار الوقود، الاثنين الماضي.

وتشهد عدد من المدن الإيرانية، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأسفرت هذه المظاهرات، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، واحتراق عدد كبير من الهيئات والمنشآت.


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