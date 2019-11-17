 مصدر أمني: برج سقيل الوراق انهار بالعمال أثناء إحلاله على ارتفاع 80 مترا - بوابة الشروق
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مصدر أمني: برج سقيل الوراق انهار بالعمال أثناء إحلاله على ارتفاع 80 مترا

مصطفي حمدي
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:52 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:52 م

قال مصدر أمني لـ"الشروق"، إن واقعة انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل" الوراق بمنطقة أوسيم، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر قيامهم بعمل إحلال للبرج.

وأضاف المصدر، أن البرج غير مستخدم ولا توجد فيه وصلات كهرباء وكان يبلغ طوله 80 مترا وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 30 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم.

وانتقلت قوة أمن المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمو السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان الواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين وجارٍ البحث لكشف ملابسات الواقعة وباشرت النيابه المختصة التحقيق.

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