وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه ممثله للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، كان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، في استقبال الملك لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

ورحب المستقبلون بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأعربوا عن صادق تعازيهم وخالص مواساتهم له بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

يذكر أنه تُعقد، غدا الأربعاء، في أبوظبي قمة ثلاثية تجمع محمد بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.