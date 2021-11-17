الصين وأمريكا تتفقان على خفض القيود المتبادلة على أنشطة المراسلين الأجانب

قالت بكين اليوم الأربعاء إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على خفض القيود المتبادلة على أنشطة المراسلين الأجانب.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الوصول لاتفاق قبل القمة الافتراضية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج مطلع هذا الأسبوع.

وفقا للاتفاق، سوف يتم منح الصحفيين تأشيرات دخول لمدة عام، وإمكانية الدخول والخروج من البلاد عدة مرات. وكان في السابق يتم منح تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر مع دخول البلاد مرة واحدة.

وكانت الخلاف تصاعد عقب أن زادت الحكومة الامريكية من الضغط على موظفي وسائل الاعلام الصينية في أمريكا بسبب الطرد المتكرر للصين للصحفيين الأمريكيين ومنح اعتمادات محدودة بالاضافة لأمور أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زهاو ليجيان للصحفيين إنه سوف يتم منح تأشيرات عمل جديدة وبالتالي النظر في الطلبات .

مع ذلك، أكد أن الصين سوف تتخذ هذه الإجراءات في حال نفذت أمريكا التزاماتها. وتأمل الصين في بدء تطبيق الاتفاق المؤلف من ثلاث نقاط، والذي تم التوصل إليه خلال عدة جولات من المفاوضات" في أسرع وقت ممكن".