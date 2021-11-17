 القبض على 7 سعوديين وإثيوبيين بحوزتهم 391 كيلو حشيش في المملكة - بوابة الشروق
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القبض على 7 سعوديين وإثيوبيين بحوزتهم 391 كيلو حشيش في المملكة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 1:50 م

أعلنت السلطات السعودية، القبض على سبعة مواطنين وإثيوبيين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي قوله إنَّ المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على تسعة أشخاص "سبعة سعوديين ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية"، بمنطقتي جازان وعسير.

وأضاف المتحدث أنّ هذه العناصر ضُبط بحوزتها (391) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأشار إلى أنّه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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