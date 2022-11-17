وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تتحمل مسؤولية الصاروخ الذي سقط على بولندا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن ثقة بلاده الكاملة في التحقيقات البولندية بشأن الانفجارات التي وقعت شرقي بولندا، محملًا روسيا مسؤولية الصاروخ الذي سقط على بولندا.

وقال في تصريحات، أوردتها قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، إن «الولايات المتحدة بعثت خلال قمة الـ20، رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يجب تمديد اتفاقية الحبوب».

وتابع: «بوتين ما زال يحاول تمزيق المبادئ ويعتقد أن قطع المياه عن أوكرانيا سوف يكسر إرادة الأوكرانيين»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا للتصدي للعدوان الروسي».

ورغم ترجيح فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط على بولندا وأسفر عن مقتل شخصين مصدره الجانب الأوكراني، حمل الناتو وألمانيا روسيا «المسؤولية النهائية عن الهجوم»، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن «هناك غارات جوية شديدة على مدن أوكرانية، وبينها مدينة لمبرج على الحدود مع الاتحاد الأوروبي مباشرة».

وتابعت بيربوك، التي تنتمي لحزب الخضر، بالقول: «الساعات الـ18 الأخيرة أظهرت مدى أهمية أن نتصرف في هذه اللحظات بتعقل، وأن نتصرف قبل كل شيء بشكل مشترك كاتحاد أوروبي ودول تابعة للناتو (حلف شمال الأطلسي)».

وقالت إنه طالما لم تنته الحرب في أوكرانيا، فإنه سيتعين إمداد الناس بالكهرباء والمياه والطاقة على مدار الأسابيع والشهور المقبلة.