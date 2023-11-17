المقاومة الإسلامية في العراق تجدد قصفها للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا بطائرات مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها استهدفت قواعد للقوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.



وذكرت سلسلة بيانات وزعتها المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، أنها استهدفت قاعدة أمريكية في عين الأسد غربي العراق بطائرتين مسيرتين، كما استهدفت في عملية منفصلة قاعدة أمريكية في تل بيدر غربي مدينة الحسكة السورية بطائرتين مسيرتين.



وقالت المقاومة إنها استهدفت قاعدة حرير الأمريكية في مدينة أربيل العراقية، بطائرة مسيرة.



كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في إقليم كردستان.



ذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة إستهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق قـاعـدة الاحتلال الأمريكي /حرير /شمالي العراق بطائرة مسيرة".



وأوضح البيان أن القصف حقق "إصابة في الهدف بشكل مباشر".



كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت أكثر من 52 عملية استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية تضم قواعد عسكرية للجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا فضلا عن قصف إيلات داخل إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 40 يوما.