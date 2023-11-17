منح الكاتب الإيراني الألماني نافيد كرماني جائزة توماس مان لعام 2024، والتي تمنحها بشكل مشترك مدينة لوبيك بشمال ألمانيا، والأكاديمية البافارية للفنون الجميلة.

وأعلنت لجنة التحكيم القرار في لوبيك، اليوم الجمعة، وهي مسقط رأس الكاتب الألماني صاحب نوبل، توماس مان، والمكان الذي دارت فيه أحداث روايته الكلاسيكية "بودنبروكس"، والتي صدرت في عام 1901.

وأشادت اللجنة، في بيان، بأعمال كرماني الروائية، وبمقالاتهي، لبراعته التحليلية وتعاطفه الوجداني الذي لا نظير له في الأدب المعاصر، بحسب وصفها.

وأضافت اللجنة أن قصصه وروايات كرماني الكثيرة تتسم ببراعتها اللغوية وانعكاساتها الأدبية العميقة، والاستغلاله الذكي لسيرته الذاتية.

ومن المقرر تسليم الجائزة يوم 27 سبتمبر 2024 في مسرح لوبيك.

ويتم تقديم الجائزة بالتبادل بين لوبيك وميونخ سنويا منذ 2010، ومعها جائزة مالية قدرها 25 ألف يورو (27 ألف و168 دولار).