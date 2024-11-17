شكاوى من انقطاع المياه عن مدن أكتوبر وحدائق الأهرام لأكثر من 12 ساعة

شكا سكان بمناطق حدائق الأهرام ومدن أكتوبر الثلاث من انقطاع المياه لأكثر من 12 ساعة، دون إعلان رسمي عن موعد عودتها.

وقبل الحادية عشرة صباحًا بقليل، ذكرت محافظة الجيزة، في بيان، بأنها تلقت إفادة من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وأشارت إلى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر يتولى إصلاح الخط المغذي، لافتةً إلى ضعف الضغوط وانقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق بهضبة الأهرام، لحين انتهاء الإصلاح.

وبعد ساعتين تقريبًا، نشر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا يفيد بوجود عطل في غرف المحابس على خطوط الطرد الخارجة من محطة المأخذ بالعياط (منظومة التغذية الرئيسية لمدن أكتوبر)، ما تسبب في خروج عدد من الطلمبات من الخدمة بمحطة المأخذ.

ونبّهت بأن هذا العطل قد يتسبب في انقطاع أو ضعف المياه في بعض القطاعات بالمدينة والأدوار العليا لحين انتهاء أعمال الإصلاح والتشغيل الكامل للمحطات والروافع.

وأوضح الجهاز أن عملية الإصلاح قد تستغرق 10 ساعات، فيما دعا السكان إلى "تأمين احتياجاتكم من المياه خلال تلك الفترة".

وبعد ساعة تقريبًا، نشر جهاز مدينة 6 أكتوبر بيانًا أشار إلى وجود "عطل مفاجيء" بخطوط المياه العكرة الناقلة الرئيسية المغذية لكلٍ من مدن (٦ أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة) فيصل والهرم.

وأضاف أنه متوقع الإصلاح خلال 8 ساعات، لافتًا إلى إمكانية طلب سيارة مياه شرب بالاتصال عبر ١٥١٠٠ أو ٠١١٥٠٣٣٥٦٥٨.

ولم تنتهِ عملية الإصلاح حتى العاشرة مساءً، وأبلغ مصدر بجهاز مدينة 6 أكتوبر، "الشروق"، بأن أعمال الإصلاح ما زالت جاريةً، دون تحديد لموعد انتهائها.

وقال مصدر ثانٍ بأن عودة المياه إلى جميع المناطق المتأثرة بعد انتهاء الإصلاح ستستغرق بعض الوقت حتى امتلاء الخزانات والروافع المغذية.

وأشار إلى أن أجهزة مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وكذلك شركة مياه الشرب بالجيزة وفرت سيارات مياه متنقلة بالمناطق المتأثرة.