الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال قطاع غزة بالقتل

قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال قطاع غزة بالقتل، ويطالبهم بإخلاء المنطقة بشكل فوري، مشيرا إلى أن من يخرج من منزله تقصفه قوات الاحتلال.

وأضاف «بصل»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض عمل طواقم الدفاع المدني في مناطق شمال قطاع غزة، ويمنعها من ممارسة مهامها الإنسانية.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من عائلة في الشمال، مستشهدًا بعائلة أبو النصر، التي تم استهداف قرابة 50 فردا منها في قصف لإحدى منازلها، وكذلك عائلة الغندور.

وتابع: «الاحتلال الآن يهدد الفلسطينيين ويمنع عنهم الطعام والشراب والخدمات، فضلا عن منع مقدمي الخدمة من أداء مهامه.. نعيش في شمال القطاع في واقع كارثي بامتياز، واقع لا يمكن الصمت عنه وتجاهله، فمن لم يمت من القصف سيموت من المجاعة».

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر وحشية بقصف عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج، راح ضحية هذه المجازر 96 شهيداً وأكثر من 15 مفقوداً و60 جريحاً.

وأوضح في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية؛ حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية، استشهد على إثرها أكثر 72 شهيداً من عائلات: غباين، وغنيم، وصافي، وعيادة، وعبد العاطي، والتلولي في بيت لاهيا.

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل مدنية، استشهد على إثر المجزرتين 24 شهيداً من عائلات: أبو عرمانة، وصيدم، وعقل، والمصري، والحملاوي، وأمُّوم، وكذلك وجود أكثر من 60 إصابة نتيجة هذه المجازر الفظيعة.

ونوه أن «جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ».