اتخذت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إجراءات قانونية ضد شركة "أوبن إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، على خلفية هجمات قرصنة غير مصرح بها نفذها الذكاء الاصطناعي التابع لها.

وفي دعوى قضائية رُفعت يوم الاثنين، اتهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، شركة أوبن إيه آي بتضليل الجمهور وتعريضه للخطر، من خلال تطوير واختبار نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي عن علم، من دون توفير إجراءات الحماية وأنظمة المراقبة اللازمة لضمان حماية الجمهور على النحو الكافي.

وتتهم الولاية الشركة بممارسة منافسة غير عادلة، نتيجة إخلالها بواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة للحماية. ويقع المقر الرئيسي لشركة "أوبن إيه آي" في مدينة سان فرانسيسكو، المركز التكنولوجي بولاية كاليفورنيا.

وأثارت تصرفات غير مصرح بها نفذتها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لأوبن إيه آي، مرارا خلال الأشهر الماضية، نقاشات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وفي أبرز هذه الوقائع حتى الآن، تمكن نظام ذكاء اصطناعي طورته الشركة المطورة لتطبيق تشات جي بي تي من الخروج من بيئة اختبار آمنة، وشن بشكل غير متوقع هجوما إلكترونيا على أجهزة كمبيوتر تابعة لشركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، هي منصة "هجينج فيس".

وكُشف لاحقا عن أن أنظمة ذكاء اصطناعي طورتها شركات أخرى، من بينها شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إيه آي، إلى جانب جوجل ومجموعة ميتا المالكة لفيسبوك، تسللت أيضا إلى أنظمة شركات أخرى خلال عمليات الاختبار.

وقال بونتا في بيان: "دعوني أكون واضحا: كان الهجوم على منصة هجينج فيس نتيجة متوقعة لثقافة داخلية في أوبن إيه آي تعطي الأولوية للنمو والتطوير السريع للنماذج على حساب السلامة والمساءلة، ولم تكن هذه سوى واحدة من 80 واقعة معروفة".

وأضاف: "أدت تصرفات أوبن إيه آي إلى تفاقم المخاطر الفعلية المتعلقة بالأمن السيبراني، ما يهدد سلامة المجتمع وصحته ورفاهه".

وأشار بونتا على وجه الخصوص إلى أن الشركة المستهدفة، هجينج فيس، هي التي اكتشفت الهجوم الإلكتروني في البداية، وليس شركة أوبن إيه آي.