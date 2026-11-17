رفض نادي نابولي الإيطالي العرض المقدم من جانب آيندهوفن الهولندي، للتعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة «تليجراف» الهولندية أن آيندهوفن تقدم بعرض رسمي إلى نابولي، بلغت قيمته نحو مليوني يورو، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البلجيكي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي رفضت العرض المقدم، لرغبتها في الاحتفاظ بخدمات دي بروين والعمل على تمديد عقده حتى يونيو 2028.

ويرتبط النجم البلجيكي بعقد مع نابولي يمتد حتى يونيو 2027، مع وجود خيار للتمديد لموسم إضافي، وفقًا لاتفاق الطرفين.

وكان دي بروين قد انضم إلى صفوف نابولي في صيف 2025، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.