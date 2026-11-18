قالت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم يستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير 300 ألف فرصة تدريب رقمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بجانب إتاحة 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر.

وأوضحت شرف، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا التعاون يأتي في إطار مبادرة تستهدف إطلاق مليون رخصة دولية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات التكنولوجية المطلوبة، وتأهيلهم لاقتناص فرص العمل في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على حصول الطالب على شهادة جامعية، وإنما يمتد إلى تزويده بالمهارات العملية والشهادات الدولية التي تمكنه من الاندماج سريعًا في سوق العمل، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في متطلباته.

وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون مع شركة «سيسكو» العالمية لتوفير رخص دولية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والشبكات والدعم الفني، بجانب رخص العمل الحر التي تتيح للشباب تقديم خدماتهم عبر المنصات الدولية والاستفادة من فرص العمل عن بُعد والحصول على دخل بالعملات الأجنبية، دون الحاجة إلى مغادرة مصر.

وأكدت أن الحصول على هذه الرخص متاح أمام الطلاب الراغبين في المشاركة، حيث يمكن لأي طالب التقدم واستكمال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، ثم اجتياز الاختبار الدولي للحصول على الرخصة المعتمدة، بما يعزز فرصه في المنافسة بسوق العمل العالمي.

ويستهدف بروتوكول التعاون أيضًا تأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير وتجهيز المباني وتوفير الأنظمة التكنولوجية والصوتية المساعدة، بما يتيح للمكفوفين وضعاف البصر التنقل داخل الجامعة باستقلالية ويسر.