تجديد الثقة لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر



أصدرت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، قرًارا برقم 860 لسنة 2019 بتجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الأولى.

جاء القرار عقب ما جاء به ارتفاع بمستوى الخدمات الصحية والطبية على مستوى مدن المحافظة، عقب انتهاء فترته الأولى التي بدأت سبتمبر من عام 2018.

يذكر أن الدكتور تامر مرعي كان قد تولى وكيلا في نهاية عام 2018، وصدر قرار وزيرة الصحة بتجديد الثقة له وكيلًا لصحة البحر الأحمر، خلفا للدكتورة نجلاء شطا.

جدير بالذكر أن الدكتور تامر مرعي كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ نحو عامين تقريبًا.