استطاعت اللغة الإنجليزية أن تفرض نفسها على بلاد كثيرة حول العالم وتكون سببًا رئيسيًا في قبول الأشخاص بالوظائف وذلك بسبب أن جزءًا كبيرًا من التعاملات أصبحت بالإنجليزية، وعلى الرغم من ذلك مازالت اللغة العربية تحتل مكانة عالية من حيث الأهمية.

وفقًا لمدونة "weareteacherfinder"، فإن اللغة العربية التي يعد اليوم هو يومها العالمي، فهي واحدة من أصعب اللغات في العالم بسبب قواعدها الكثيرة ولكن هذا لم يجعلها تفقد مميزاتها المتعددة، التي من ضمنها:

1- التواصل مع ملايين الناس حول العالم

اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارًا وهذا قد لا يعلمه بعض العرب، فهناك الكثير من المواطنين بالدول الأوروبية يسعون لتعلم اللغة العربية، وحتى الآن يتحدث أكثر من 422 مليون شخص هذه اللغة في 20 دولة، ولذلك تعد لغة عالمية ليست مقتصرة على البلاد العربية فقط.

ولأهميتها، تعتبر اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة- وفقًا لموقع الأمم المتحدة.

2- الحصول على وظيفة مريحة

اللغة العربية لغة مفيدة في سوق العمل وأصبح هناك طلب متزايد عليها عبر الأنترنت، حيث أن الكثير يطلبون تعلم اللغة العربية بجميع قواعدها وهذا مصدر ربح جيد ومريح لكل من يمتلك لغة عربية سليمة من حيث الكتابة والنطق ولن يحتاج حينها إلا لمنح دروس للطالبين أون لاين.

كما أصبح هناك جامعات بدول غربية تسعي لتعليم الطلاب اللغة العربية أكثر من الوقت الماضي، وأكبر دليل وصول عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في المدارس الفرنسية إلى 9000 طالب ومازال العدد في ارتفاع- حسبما ذكر موقع نيويورك تايمز.

3- تعلم الإسلام

اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن لذلك يدرسها المسلمون حول العالم حتى خارج الدول العربية وأصبح هناك اقبال لدراستها بعد انتشار جرائم الكراهية في بعض الدول الأوروبية للتأكد من أن الإسلام لا يدفع المسلمين لارتكاب الجرائم بل يأمرهم بنشر المحبة والتسامح.

4- الاستمتاع بالسفر وتكوين صداقات

من أكثر الأماكن السياحية جذبًا هى الموجودة في العالم العربي، وأبرزها الأهرامات وهذا يشجع السياح لتعلم بعض كلمات من اللغة العربية لرغبتهم في التواصل مع المصريين خلال قضاء عطلات، وكذلك تتيح لهم اللغة العربية القدرة على التجول في الأسواق بحرية والتحدث مع البائعين بسلالة وهذا يساعدهم في الاستمتاع بوقتهم أكثر.

5- العربية تزيد من الثقافة

يوجد عدد من الأجانب يسعون لتعلم اللغة العربية لرغبتهم في زيادة ثقافتهم لأنها غنية بالأدب الكلاسيكي والقصائد، مثل التي كتبها الشاعر أحمد شوقي.