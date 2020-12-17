مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على تقديم دعم مالي لفلسطين لمواجهة آثار كورونا

وافق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تقديم دعم بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي إلى وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة "كورونا المستجد" كوفيد-19 وذلك خصما من بند دعم المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية بموازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2021 .



كما وافق المجلس ، في ختام أعمال دورته الأربعين اليوم "الخميس" عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة الإمارات ، على تخصيص مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم لبنان في مواجهة التداعيات الاجتماعية والإنسانية لحادثة انفجار "مرفأ بيروت" وذلك خصما من بند تخفيف الآثار الاجتماعية للكوارث في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2021 .



ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي لتغطية النفقات الخاصة بالمؤتمر العربي "لتبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع الأطفال في ظل جائحة كوفيد -19" عبر المنصة الرقمية وذلك خصما من موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2021.



وأُحيط المجلس علما بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية ) لتعزيز جهود الدول الأعضاء لإحتواء جائحة "كوفيد -19" وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية ودعوتها لمواصلة تنظيم الفعاليات المتخصصة بالتعاون مع الشركاء في هذا الإطار، كما أحيط المجلس علما بالاجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية ) لمتابعة تنفيذ بيان وقرارات الدورة الاستثنائية للمجلس ودعوتها للاستمرار في تنفيذ متطلباتهما.



وبشأن الموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة العربية (الإعداد والتحضير للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 30 للمجلس) ، أحيط المجلس علما بجهود فريق العمل المشكل من الوزارات المعنية في تونس والأمانات الفنية للمجالس الوزارية المعنية (الشؤون الاجتماعية –الصحة –العدل) بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية في تونس (مارس 2019 ) ، باعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن ، وإعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن .



وأكد المجلس على قراراته بشأن رفع موضوعي الإطار الاستراتيجي العربي لمهننة العمل الاجتماعي ، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي الاجتماعي بدولة فلسطين ، إلى أعمال الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، واعتماد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي كوثيقة استرشادية ورفعها إلى القمة العربية 31 للنظر في اعتمادها.



وبشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في لبنان يناير 2019 ، أحيط المجلس علما بالاجراءات التي اتخذها قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ) لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 31 ضمن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية .



وحول متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ، القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد في الدول العربية ، وجه المجلس الشكر إلى الدول الأعضاء التي تقدمت بتقاريرها إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول جهودها للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد والإشادة بالانجازات التي حققتها في هذا المجال.



ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة لجامعة الدل العربية ( القطاع الاجتماعي –ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) باستراتيجياتها وخططها الوطنية الخاصة بسياسات القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء في هذا المجال وفي إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 "الأبعاد الاجتماعية".



ووافق المجلس من حيث المبدأ على الدليل المنقح للفقر المتعدد الأبعاد في الدول العربية واعتماده كأساس لإعداد مشروع التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد.



وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030 ، أكد المجلس على المشاركة عالية المستوى لوزارات الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في الدول الأعضاء في أعمال الدورة 14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر عقده في الفترة من 15-17 يونيو 2021 بنيويورك .



وأكد المجلس على الدول الأعضاء مواصلة موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية –الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ) بالاختراعات والابتكارات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبأسماء المرشحين للمشاركة في المؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا والأشخاص ذوي الإعاقة ، المقرر عقده بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أعمال معرض أكسبو 2020 يوم 3 ديسمبر 2021 (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة).



وبشأن إعداد قاعدة بيانات للكفاءات من كبار السن في الدول العربية واعداد دراسة عربية حول العنف ضدهم ، رحب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمبادرة تونس بإعداد قاعدة بيانات للكفاءات من كبار السن في الدول العربية ، كما وافق المجلس على تكليف أحد الخبراء بإعداد مشروع دراسة عربية حول العنف ضد كبار السن .



وبشأن الحماية الاجتماعية خلال الأوبئة والأزمات ، كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة والأزمات مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من الدول الأعضاء وبيان الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.



وأكد المجلس على دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي خلال فترات الأزمات والكوارث وبما يسهم في التخفيف من تداعياتها ، داعيا المؤسسات الدينية في الدول العربية إلى النظر في وضع مشروع خطة تحرك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة الأزمات والكوارث والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والانسانية .



كما أكد المجلس على دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي خلال فترات الأزمات والكوارث وبما يسهم في التخفيف من تداعياتها .



وبشأن تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المالي 2021 (طلب مصر تقديم الرعاية من منظور حقوقي للفئات الأولى بالرعاية ) ، وافق المجلس على مساهمة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي التابع لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمبلغ 25 ألف دولار أمريكي لدعم مشروع الرعاية من منظور حقوقي للفئات الأولى بالرعاية وذلك خصما من بند دعم المشروعات الاجتماعية بموازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2021.



وبشأن المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية ، وجه المجلس الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على جهودها بتخصيص مقر للمركز وتجهيزه بالأثاث والأجهزة اللازمة ودعوتها لمواصلة التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ) ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء لاستكمال إنشاء المركز والبدء في تشغيله .



ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية ، وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لاعتماده بشكله النهائي وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.



وبشأن "خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي ونظم الحماية الاجتماعية : نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي "، كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( القطاع الاجتماعي – ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس ) التنسيق مع مصر بصفتها صاحبة المبادرة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد "خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي ونظام الحماية الاجتماعية : نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي ".



واعتمد المجلس الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، كما اعتمد الاستراتيجية العربية للحد من العنف الأسري وتعزيز التماسك الأسرى كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء .



كما اعتمد المجلس الخطة التنفيذية الاسترشادية للدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل في التشريعات والأنظمة لدى الدول العربية ، التي أعدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.



ووافق المجلس على منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صفة مراقب في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، وذلك وفقا للمادة 12 من مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والطلب من المفوضية توجيه الدعوة للمجلس للمشاركة بصفة مراقب في أعمال المجلس التنفيذي للمفوضية.



ورحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية استضافة أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال شهر ديسمبر 2021.