النيابة العامة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة عن واقعة التعدي على فتاة بميت غمر

حذرت النيابة العامة من تداول معلومات أسمتها بالغير الدقيقة عن واقعة التعدي على فتاة بمنطقة ميت غمر، معلنة فى الوقت ذاته أنها قررت حبس 7 متهمين فى القضية موضع التجقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على الفتاة وملامسة جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها.

وأشارت النيابة العامة إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا.

وأهابت النيابة بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة فقط في بياناتها الرسمية؛ وذلك حرصًا على سلامة التحقيقات.

لمزيد من التفاصيل حول القضية موضع التحقيقات:

النيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة ميت غمر