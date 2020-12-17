الحكومة الفلسطينية تغلق المدارس وتوقف التنقل بين المحافظات لاحتواء كورونا

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت الحكومة إن من بين تلك الإجراءات إغلاق كافة المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين والتحول إلى التعليم عن بعد.



وقال رئيس الحكومة محمد اشتيه، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس"، وفقاً لوكالة رويترز.



وأضاف: "تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي ابتداء من اليوم الخميس".



وأوضح اشتيه أن من بين القرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا: "منع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط".



وأوضح اشتيه أن حكومته تسعى للحصول على جرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا.



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 133186 تعافى منها 106840 وتوفي 1186.