رئيس الانتخابات التونسية: 270 الف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال ساعتين

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الساعتين الأولى (8 – 10) صباحا من فتح مكاتب ومراكز الاقتراع قد بلغ 270 الف ناخب.

وقال بوعسكر - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمتابعة الانتخابات التشريعية - إن عدد الناخبين الذين صوتوا لاختيار من يمثلهم بمجلس نواب الشعب بلغ 270 الف ناخب بمعدل 2250 ناخبا كل دقيقة، متوقعا تزايد أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة.

واعتبر أن هذه الأعداد مرتفعة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، داعيا جميع الناخبين في الداخل والخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن إرادتهم بكل حرية في ظل انتخابات تجرى بنظام الاقتراع الفردي لأول مرة في تونس.

وأضاف أن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع في الداخل والخارجي وبنسبة 100% قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التوقيت القانوني وهو الساعة الثامنة صباحا، ماعدا ولايات "القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف" التي قررت الهيئة من قبل تقليص عدد ساعات التصويت بها لظروف أمنية لتبدأ من 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما يتم تمديد ساعات التصويت حتى الثامنة مساء في دوائر جرجيس وجربة حومة السوق جربة ميدون نظرا لطبيعة وظروف سكان هذه الدوائر.