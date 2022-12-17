دبلوماسي روسي: فرص التوصل لاتفاق بشأن منطقة الحماية حول محطة زابوروجيا قائمة

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة الحماية حول محطة الطاقة النووية زابوروجيا لا تزال قائمة، ولكن سيكون من السابق لأوانه القول إن الاتفاق بات قريبا.



وأضاف أوليانوف "يوم الاثنين الماضي، عقد اجتماع بين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال في باريس، وعلى حد علمنا، نوقش هذا الموضوع بالتفصيل خلال هذه المحادثات، وبالتالي فإن العملية مستمرة وهناك فرص للتوصل إلى اتفاق".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وتابع الدبلوماسي الروسي "في الوقت نفسه، سيكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من اتفاق، وليس لدي أي توقعات بشأن موعد انتهاء عملية التفاوض".



وأشار إلى أن حكومة كييف أخفقت حتى الآن في التوصل إلى أي موقف متماسك بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، وأكد مجددا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سلم مسودة مشروعه الخاص بإنشاء "منطقة للأمان والأمن النوويين" بالمحطة، واستجابت روسيا لذلك بشكل سريع.