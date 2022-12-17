أمير قطر يصدر أمرا بالعفو عن سجناء بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم السبت، أمرًا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وكان أمير قطر قد شارك في «عرضة هل قطر»، التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، في وقت سابق من اليوم، احتفالا باليوم الوطني للدولة، بمشاركة الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، وجاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعبدالله بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن خليفة آل ثاني، وعدد آخر من الأمراء.

وشارك في العرضة أيضا حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين، فضلا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.

وتحتفل قطر بيومها الوطني في 18 ديسمبر من كل عام، والمعروف أيضا باسم يوم «المؤسِّس»، إحياء لذكرى توحيد البلاد في عام 1878، وهو اليوم الذي خلف فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والده بصفته زعيم قبائل قطر.