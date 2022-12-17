تقارير: الأهلي يفتتح مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، أن النادي الأهلي سيفتتح مباريات بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وذكر موقع البطولة المغربي أن الوداد البيضاوي سيشارك بصفته ممثل الدولة المستضيفة في حين سيلعب الأهلي بثفته وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لمصادر خاصة لموقع "البطولة"، فان الأهلي سيبدأ المنافسة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن المباراة الافتتاحية، التي ستُقام في فاتح من شهر فبراير القادم.

وكان الوداد قد حصل على لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، وأدى ذلك لمشاركة الأهلي في البطولة، بعدما حلّ وصيفاً في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

يُذكر أن كأس العالم للأندية ستُلعب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير القادم، وسيستضيف المباريات ملعبا "مراكش" و"أكادير"، بمشاركة الوداد والأهلي وأندية أخرى مثل ريال مدريد.