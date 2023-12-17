كتائب القسام تفجر عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد «رعدية» في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أنها دمرت ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خان يونس بقذائف «الياسين 105»، مشيرة إلى هبوط مروحية إسرائيلية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.



كما بثت مقطع فيديو يرصد تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف «الياسين 105»، واشتعال النيران فيها، جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





///عاجل///#شاهد كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/q9XwBUlk1X — معاد الإيمان (@lamlil2) December 17, 2023



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال وجنوب قطاع غزة.



وبثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، أمس السبت، مشاهد لعملية نوعية تم تنفيذها أمس الأول الجمعة، حيث قالت إن مقاتليها قضوا على 10 جنود إسرائيليين في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.



وأمس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير فقط، أما الجيش الإسرائيلي فأعلن كذلك عن إصابة 35 جنديا خلال آخر 24 ساعة.



وأمس الأول الجمعة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.



ومع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.