البابا فرنسيس يأسف لاستشهاد امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن أسفه لاستشهاد امرأتين من الرعية الكاثوليكية السبت في قطاع غزة، حيث يُستهدف «مدنيون عزّل» بقصف وإطلاق نار.

وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان: «ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة. يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار»،

وأضاف: «قتلت أم وابنتها.. وأصيب أشخاص آخرون برصاص قناصين»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وختم البابا فرنسيس الذي أتمّ الأحد عامه السابع والثمانين حديثه: «يقول أحدهم إنه الإرهاب، إنها الحرب. نعم، إنها الحرب، إنه الإرهاب.. فلنصلّ إلى الرب من أجل السلام».

واستشهدت امرأة وابنتها السبت برصاص جندي إسرائيلي داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، على ما أفادت البطريركية اللاتينية في القدس.

وجاء في بيان للبطريركية «ظهيرة يوم 16 ديسمبر 2023، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب».

وأضاف البيان «استُشهدت ناهدة وابنتها سمر رميا بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات» من دون تحديد سنّيهما.

وتابعت البطريركية «وأصيب سبعة أشخاص آخرين بالرصاص أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير. لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار. أطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا توجد مقاومة».

ويبلغ عدد أفراد الطائفة الكاثوليكية في قطاع غزة 135 من بين ألف مسيحي معظمهم من الأرثوذكس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 18 ألفا و800 فلسطيني، تشكّل النساء والأطفال نحو 70 في المئة منهم، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الحرب.