كولر يسخر من خبر إصابة كهربا: هل أصيب هو نائم؟!

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علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على أنباء إصابة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، خلال الاستعدادات لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم 2023.

الأهلي يواجه فلومينينسي البرازيلي مساء غدٍ، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «إصابة كهربا؟ لا أعلم هل تعرض للإصابة وهو نائم؟!».

وأضاف كولر: «لا تصدقوا كل ما هو مكتوب في الإعلام، كهربا تدرب بشكل جيد جدًا».

وتابع: «كهربا لم يتعرض لأي إصابة.. هل تعرض للإصابة وهو نائم مثلا؟.. لا أعتقد ذلك».

الأهلي حقق الفوز على اتحاد جدة 3-1، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليضمن تأهله للدور نصف النهائي.