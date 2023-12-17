هولندا تبحث مع أمريكا حماية الشحن البحري في البحر الأحمر

تبحث هولندا حاليا مسألة الحماية البحرية للشحن التجاري عبر البحر الأحمر، مع الولايات المتحدة ودول شريكة على المستوى الدولي.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين للإذاعة العامة الهولندية "إن بي أول 1" اليوم الأحد في لاهاي، إن شركات الشحن الكبرى تتجنب بشكل متزايد المسارات عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين وتطالب بمرافقة عسكرية لمسار الشحن.

وأوضحت أولونجرين أن هذا شيء "نحتاج إلى النظر فيه".

وعلقت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم (إم إس سي) ومقرها سويسرا، شحناتها في البحر الأحمر أمس السبت. وقد سبق ذلك إعلانات من الدنمارك و"هاباج – لويد" في هامبورج. وقد قرر كلاهما عدم السماح لأي سفن أخرى بالمرور عبر قناة السويس في الوقت الحالي.

وأضافت أولونجرين، أن الحماية الحالية للسفن الدولية التي تعبر البحر الأحمر غير كافية.



وذكرت الوزيرة: "غالبا ما نحمي من القرصنة الآن، لكن الأمر يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وبالتالي فإن الحماية الحالية ليست كافية". وترتبط الهجمات على الشحن من قبل المتمردين الحوثيين ارتباطا مباشرا بحرب غزة.

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران، إسرائيل مرارا بطائرات مسيرة وصواريخ وهاجموا السفن في البحر الأحمر لمنعها من الإبحار نحو إسرائيل.

وتربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ما يجعلها أقصر مسار بحري بين آسيا وأوروبا. وحوالي 10% من جميع التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.