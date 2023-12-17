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حمّلت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي بعد نقله من سجن "عوفر" وعزله منذ ما يزيد عن أسبوع ورفض الإفصاح عن مكانه.

وأضافت الهيئة في البيان، أن "إدارة السجون ادعت وجود البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نُقل إلى عزل معتقل ريمونيم"، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي.

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث مع ارتفاع أعداد الشهداء لتقترب من 19 ألف شهيد.

* مروان البرغوثي.. أسير تسميه فتح بالقائد

في منتصف أبريل الماضي وبمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاعتقال البرغوثي، أصدرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) بيانا قالت فيه إن القائد المناضل عضو اللجنة المركزيّة للحركة الأسير مروان البرغوثي (أبو القسّام) شكّل علامةً وطنيّةً ساطعةً، ونموذجًا نضاليًا مُلهمًا لجماهير شعبنا، مضيفة أن محاولات عزله من قبل الاحتلال لن تبدد إرادته كمناضل تعرفه ساحات النضال مليًا.

وأضافت فتح، في بيانها أن الاحتلال لم يستطع خلال أعوام أسر البرغوثي، أن يحجبه عن الفعل الوطنيّ والتنظيميّ، مشيرة إلى أنه سيظل علامة بارزة في النضال الوطني.

* من هو مروان البرغوثي؟

. سياسي وقيادي بارز بحركة فتح

. اشتهر بـ "أبو القسام"

. وُلد في يوم 1959 ببلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة.

. متزوج من فدوى البرغوثي، وهي محامية تعمل في المجال الاجتماعي والمنظمات النسائية.

. أنهى دراسة الثانوية في بيرزيت أثناء فترة اعتقاله بسبب سجنه بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للاحتلال في أواخر السبعينيات

. تعلم اللغة العبرية ومبادئ في اللغتين الفرنسية والإنجليزية وتعزيز ثقافته خلال فترة السجن.

. بعد الإفراج عنه، التحق بجامعة بيرزيت وحصل على البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية

. حصل على الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة نفسها

. بدأ دوره الطليعيّ والوطنيّ والتنظيميّ منذ قيادته للحركة الطلابيّة

انضم لصفوف حركة فتح وهو في عمر 15 عاما، وتعرض للاعتقال أول مرة في سن 17 سنة 1976 لمدة عامين بتهمة الانضمام للحركة.

. أعيد اعتقاله في 1978 وأفرج عنه في مطلع 1983

. أطلق سراحة في 1983 وترأس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت

. انتخب رئيسا لمجلس الطلبة لثلاث سنوات متتالية في التسعينيات

. من أبرز مؤسسي حركة الشبيبة الفتحاوية

. أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1984 واستمر التحقيق معه لعدة أسابيع ثم أفرج عنه.

. أعيد اعتقاله في 1985 لمدة 50 يوما تعرض خلالها لتحقيق قاس، قبل اعتقاله إداريا.

. بدأ دوره الميدانيّ خلال الانتفاضتين الأولى والثانية عام 2000

. وعمل حتى اعتقاله مجددا عام 2002 محاضرا في جامعة القدس أبو ديس.

في 2010 حصل على درجة الدكتوراة من قسم العزل الجماعي في سجن (هداريم) في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية.