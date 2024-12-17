عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، متهم بقتل زوجته بمقص حديدي في رأسها إثر مشادة كلامية، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج إبراهيم، محمد سمير الغراب، وأمانة سر رجب شعبان، وأحمد عبد الرازق.



ووجهت النيابة العامة للمتهم "ح.ج" البالغ من العمر 35 عاما، عامل خردة أنه ضرب عمداً المجنى عليها "ن" زوجته في منطقة المرج، إثر مشادة كلامية فيما بينهما، استل المتهم الأداة تالية الوصف " مقص" وكال لها ضربة استقرت برأسها أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى الموت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة "مقص"، بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهدت شقيقة المجني عليها، أنها قبل وفاتها أخبرتها أن المتهم يتعدى عليها بالضرب.

كما أدلى نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المرج، بأن تحرياته السرية توصلت بأنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليها استل على إثرها أداة (مقص)، وكال لها ضربة استقرت برأسها محدثاً إصابتها التي أدت إلى وفاتها، ولم يقصد من ذلك قتلها.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة في الاتهامات الموجه إليه، التي قضت بحكمها المتقدم.