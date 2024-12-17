نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إنهم يعتقدون في قرب التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة.

وقال البيت الأبيض: "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة حماس الفلسطينية أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وقالت حماس في تصريح مقتضب عبر تطبيق تليجرام: "تؤكد حركة حماس أنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة"، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وتجري القاهرة والدوحة وساطة حثيثة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.