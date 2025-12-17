تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الأول، وذلك من خلال مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات تأمين اللجان ورصد معدلات الإقبال على التصويت بكافة مدن الدائرة الثانية، التي تضم مدن: الطور، وأبو رديس، وأبو زنيمة، ورأس سدر.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، مشددًا على أن لكل مواطن الحق الكامل في اختيار من يمثله داخل مجلس النواب، وأن صوت كل ناخب يمثل حجر الأساس في بناء مستقبل جمهورية مصر الجديدة، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي أهالي جنوب سيناء وقدرتهم على اختيار من يمثلهم خير تمثيل.

وأوضح المحافظ أن عمليات التصويت داخل اللجان تسير في يسر وانتظام، في ظل تكاتف جميع الجهات المعنية لمساعدة الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتولى التنسيق الفوري بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ داخل اللجان العشر المنتشرة بمدن الدائرة الثانية، ويعزز أمن وسلامة المواطنين خلال عملية الاقتراع.

ووجه الدكتور خالد مبارك جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام الكامل بتوفير بيئة انتخابية آمنة ومحايدة، بما يضمن إنجاح العملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في أداء هذا الواجب الوطني.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، من بينها لجنة عامة واحدة و9 لجان فرعية، بواقع 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، على أن تقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16 ألفًا و421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو زنيمة 6 آلاف و135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو رديس 5 آلاف و420 ناخبًا وناخبة، بينما يبلغ عدد الناخبين بمدينة طور سيناء 39 ألفًا و966 ناخبًا وناخبة.