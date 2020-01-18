شوبير: سأترشح على مقعد رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس خلال الانتخابات المقرر إقامتها في الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "أخذت عهد سابقاً على عدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، إذا سمحت عملي بذلك".

وتابع: "الآن أنا في حين من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".

وأضاف: "إذا كان أبو ريدة قطار بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة، لن أغير موقفي حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط".

وأشار: "هناك 4 أعضاء داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة كانو يعملون ضدي قلبًا وقالبًا".

وأكمل: "كل الشكر لمنافسي عاصم مرشد، لكن شعبيتي كانت أقوى وأكبر والمنافسة كانت شبه محسومة".

واختتم: "عندما دخلت المجلس كانت هناك مفاجآت، الانتخابات أجريت في أكتوبر لكن لم يعلن تعييني نائبًا بشكل رسمي إلا بعد 38 يومًا".