المقاصة يطلب إسناد مبارياته في الدوري لحكام دوليين

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طلب مسئولو نادي مصر المقاصة من اتحاد الكرة اختيار حكام دوليين لإدارة كل مباريات الفريق المتبقية في الدوري.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة "نعد من أكثر فرق الدوري التي عانت من أخطاء التحكيم، والتي أفقدت الفريق 8 نقاط وأثرت على مركزنا في الجدول".

وأضاف هويدي "نطالب بحكام دوليين في كل مبارياتنا القادمة، لأن المقاصة فريق جماهيري، وله قاعدة جماهيرية تتخطى 4 ملايين مشجع، ولابد على اتحاد الكرة أن يحترم مشاعر جماهيرنا".

وشدد هويدي على تمسك المقاصة بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق المقبلة، خصوصا حاملي الراية بعدما تسببت أخطاؤهم الكارثية في فقدان الفريق أكثر من 8 نقاط أمام إنبي ووادي دجلة والزمالك، كان بإمكانها وضع الفريق في مركز أفضل بكثير بجدول ترتيب الدوري.

ووجه مدير الكرة بالمقاصة رسالة لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمراعاة وتقدير النادي الفيومي وجمهوره، وتلبية مطالب النادي بتعيين حكام دوليين لإدارة مبارياته المقبلة بالدوري.

يحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.