اليمن: سنظل نسعى للسلام استجابة لآمال المواطنين

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني الدكتور منصور بجاش، أن حكومة بلاده ستظل تسعى للسلام للعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مباحثات وكيل وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نواب سفراء الاتحاد الأوروبي، استعراض مجريات الأحداث في اليمن وتوجهات الحكومة لتحقيق تسوية سياسية.

وأشار وكيل وزارة الخارجية اليمني، إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لافتًا النظر إلى ما يقوم به الحوثيون من سلوكيات مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وأعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد بجاش، أن ذلك القرار لن يحول دون استمرار الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده شكلت لجنة لإعداد آلية لضمان استمرارية العمل الإنساني في جميع مناطق اليمن دون عوائق وعدم تأثر عمل المنظمات الإنسانية بذلك التصنيف.

وجدد وكيل زارة الخارجية اليمني، التأكيد على أن التدخل الإيراني في اليمن ودعم النظام الإيراني للحوثيين يعرقل جهود السلام، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران لوقف دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي ذات السياق، أكد نواب السفراء موقف بلدانهم الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، معبّرين عن إدانة بلدانهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة.