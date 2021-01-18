أكد لاعب أتلتيك بيلباو، آسيير فياليبري، صاحب الهدف الذي قاد فريقه لخوض وقت إضافي أمام برشلونة، والفوز عليه 3-2 والظفر بكأس السوبر الإسباني، أن نجم البارسا، ليونيل ميسي، استحق الطرد بعد الاعتداء بشكل واضح عليه.

وصرح فياليبري عقب المباراة النهائية "وضعت جسدي أمامه كي لا يتقدم ليغضب، بالنسبة لي هذا اعتداء واضح"، مشيرًا إلى أن ما فعله أمر طبيعي، نظرًا لأنه كانت تتبقى دقيقة واحدة فقط على نهاية المباراة، مشيرا إلى أن "الهزيمة" أمر يمكن أن يتعرض له أي لاعب.

وقال إن الفريق بأكمله سعيد للغاية بتحقيق اللقب، منوهًا "جنئا جميعا من أجله ونستحق الكأس، لم نستسلم في أي وقت وهذا هو الأهم".

وتلقى ميسي، البطاقة الحمراء الأولى في تاريخه مع البلوجرانا، حيث لم يسبق لصاحب الكرة الذهبية 6 مرات أن خرج مطرودًا منذ تصعيده للفريق الأول للبارسا.

وكان "ليو" قد خرج مطرودا مرة وحيدة ولكن مع الفريق الرديف في مباراة بدوري الدرجة الثانية أمام بينيا سبورت في 27 فبراير 2005.

وتوج بيلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه (1984 و2015 و2020)، والثانية على حساب البارسا بعد نسخة 2015.

أما الفريق الكتالوني فلم ينجح في حصد أول ألقاب الموسم، والأول أيضًا مع مدربه الهولندي رونالد كومان، ليظل رصيده عند 13 لقبا في السوبر.